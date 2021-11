Scomparsa da casa: Mirtha Catalina ritrovata su una panchina a Prati

A riconoscerla è stato il comandante della Compagnia Roma Parioli dei carabinieri che la stava cercando con i suoi uomini dallo scorso 10 novembre. E' stata ritrovata ed ha potuto riabbracciare i propri familiari Mirtha Catalina, 75enne originaria del Paraguay scomparsa dalla sua abitazione in zona Salario domenica scorsa.

Denunciata la scomparsa ai militari dell'Arma i carabinieri diretti dal maggiore Alessandro De Venezia avevano battuto palmo a palmo la zona di Villa Ada e del Salario allargando le ricerche sempre più e diffondendo volantini e appelli con raffigurato sopra il volto dell'anziana. Un'azione sinergica con la Prefettura che ha trovato il lieto fine questa mattina quando ai carabinieri è arrivata l'informativa di una donna trovata in stato confusionale su una panchina in viale Giulio Cesare, in Prati.

Presa in carico dall'ambulanza del 118 e trasportata per accertamenti all'ospedale Santo Spirito, intuendo che potesse essere Mirtha Catalina è stato lo stesso comandante dei carabinieri dei Parioli a recarsi al nosocomio di Borgo. Riconosciuta nella 75enne scomparsa, l'ufficiale dell'Arma ha quindi contattato personalmente i familiari della donna di origini sudamericane che l'hanno potuta riabbracciare tirando un sospiro di sollievo.