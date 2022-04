Gli studenti rapinati a Trastevere da un ragazzo di 15 anni e da un suo amico

Rapinavano gli studenti minorenni che avevano deciso di trascorrere qualche ora di svago a Trastevere. A finire nei guai una coppia di giovani furfanti che, secondo la ricostruzione dei carabinieri, ha colpito almeno due volte.

Per uno dei due, un ragazzo di 15 anni già con qualche precedente per rapina, è scattato anche l'arrestato. È stato portato nel centro di prima accoglienza Virginia Agnelli, dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria per i minorenni. Il complice, un diciassettenne incensurato, è stato invece denunciato a piede libero.

Il primo caso ricostruito dai carabinieri, è stato quello in piazza San Calisto. Qui un 15enne romano ha raccontato di essere stato accerchiato da alcuni ragazzi che gli hanno repentinamente strappato dal collo una catenina in argento, per poi mescolarsi tra la folla. Poco dopo, un altro colpo è stato messo a segno in via della Paglia ai danni di due 18enni romani che, con le stesse modalità, erano stati rapinati di un telefono cellulare, di una carta di credito e della sigaretta elettronica.

Gli immediati accertamenti dei carabinieri hanno consentito rintracciare due persone, corrispondenti per modo di vestire e tratti somatici alle descrizioni fornite dalle vittime. Si trattava appunto del 15enne e del suo amico di 17 anni. I militari hanno rinvenuto nelle loro tasche la collanina rapinata in piazza San Calisto, che è stata restituita al legittimo proprietario. Entrambi sono gravemente indiziati di rapina in concorso aggravata e continuata.

Sono in corso ulteriori indagini finalizzate all'identificazione di eventuali altri complici e se i due indagati siano gli stessi autori di rapine commesse in passato nella zona di Trastevere con lo stesso modus operandi.