La festa degenera, due minorenni ricoverati in ospedale in coma etilico

Due ragazzi minorenni sono stati ricoverati nelle notte all'ospedale Riuniti di Anzio in coma etilico dopo una festa di compleanno. È quanto successo nella notte tra il 26 e il 27 agosto, al centro di Nettuno. Intorno alla mezzanotte la situazione è degenerata a causa dell'abuso dell'alcol.

Sul posto la polizia, allertata dai vicini di casa per i troppi schiamazzi notturni, e il 118 chiamato proprio dai ragazzi stessi. I due giovani sono stati subito trasferiti all'ospedale dove sono stati ricoverati in coma etilico. Non sarebbero in pericolo di vita. Identificati tutti minorenni che partecipavano alla festa. Tutti sono stati riaffidati ai genitori dalla polizia.