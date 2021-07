Rubano un'auto per andare al mare: a bordo due minorenni

Un'auto rubata per andare al mare. A bordo della vettura due minorenni, un ragazzo ed una ragazza. A fermarli gli agenti della Polizia Locale impegnati in alcuni servizi di controllo per la sicurezza stradale ed Ostia e sul lungomare. In tale contesto nel pomeriggio di mercoledì sulla via Ostiense, altezza Cineland, una pattuglia del X Gruppo Mare, durante un posto di controllo, ha fermato una Smart con a bordo due minori, il conducente di 17 anni e la passeggera di 16 anni.

Da ulteriori accertamenti eseguiti dagli agenti, diretti dal Dott. Guido Càlzia, il veicolo è risultato di provenienza furtiva, oltreché privo di assicurazione. Gli operanti sono risaliti al proprietario del mezzo, che aveva presentato denuncia di furto poche settimane prima, quando gli era stato rubato in un quartiere del Centro della Capitale. Gli agenti hanno proceduto al sequestro penale dell'auto e il conducente è stato denunciato. Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso.