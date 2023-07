Urta flacone di acido abbandonato in strada mentre passeggia in bici: ustionato un 14enne

Stava passeggiando con la sua bicicletta in viale Mediterraneo, a Cerveteri - comune del litorale della provincia di Roma - quando si è avvicinato a un flacone che è esploso. Quella bottiglia, abbandonata da qualcuno, era piena di acido solforico. Momenti di paura per un ragazzo di 14 anni trasportato con urgenza all'ospedale Bambino Gesù di Roma.

Il ragazzino era uscito per una tranquilla passeggiata con gli amici, ma si è ritrovato con ustioni di secondo grado alle gambe. Una tragedia sfiorata. Tra i primi a soccorrerlo una residente, Sabrina, che ha dato l'allarme sui social: "L'ustione era visibile sulle gambe. Voglio pensare che il contenitore possa essere caduto da un camion a cassone aperto e non lasciato incustodito da qualcuno". La famiglia ha denunciato il fatto ai carabinieri, presentando querela contro ignoti.

Il ragazzo si trova ancora in osservazione al Bambino Gesù di Palidoro. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Chi e perché ha lasciato due flaconi di acido a poca distanza dal lungomare? Secondo i militari si tratterebbe si un abbandono incauto di rifiuti speciali. Le telecamere in zona sono state acquisite. Ora si indaga.