Minorenne sviene dopo aver bevuto alcol: la questura chiude il locale per 15 giorni

È svenuta dopo aver bevuto alcol in un locale. Vittima una ragazza di 15 anni, soccorsa dal 118 e portata in ospedale dal 118. È quanto successo un mese fa a Nettuno. Sul caso hanno indagato gli agenti del commissariato di zona e oggi la questura di Roma ha reso noto l'emissione di un provvedimento per il locale.

Secondo quanto appreso, il questore ha emesso un provvedimento con cui ha disposto la sospensione temporanea della licenza per ragioni di ordine e sicurezza pubblica per 15 giorni. Le indagini condotte dagli agenti del commissariato di Nettuno, hanno indicato il locale presso il quale la giovane avrebbe bevuto.

Nello stesso ambito i poliziotti hanno scoperto che la ragazza ricoverata non era l'unica minorenne a cui quella sera erano stati serviti degli alcolici. La divisione di polizia amministrativa della questura di Roma ha avviato un'istruttoria al termine della quale il questore ha emesso il provvedimento.