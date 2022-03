Fa lavorare la figlia minorenne senza green pass, nei guai la titolare di un bar

Controlli anticovid sul litorale della provincia di Roma. I carabinieri hanno multato la titolare di un bar che si faceva aiutare da una 14enne senza green pass.

Nei comuni di Anzio, Nettuno e Ardea, i carabinieri della compagnia di anzio hanno controllato 24 persone e 4 attività commerciali. Denunciata e sanzionata la titolare di un bar per aver impiegato, come dipendente, sua figlia 14enne, sprovvista anche di documentazione verde.

A Sacrofano, invece, i carabinieri del locale Comando Stazione insieme ai militari specializzati del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno ispezionato un’attività di ristorazione di via Sacrofanese. All’esito degli accertamenti, i Carabinieri hanno elevato sanzioni per 400 euro per la mancata predisposizione del piano di antidiffusione del contagio da Covid-19 e un’altra sanzione dell’importo di 2.500 euro perché il 10% dei lavoratori svolgeva attività lavorativa irregolare.