Quattordicenne rapinato delle scarpe, poco dopo le riconosce ai piedi di del ladro e lo fa arrestare

È stato accerchiato dal branco e rapinato delle sue scarpe mentre era al parco di Colla Oppio con la mamma. Vittima un ragazzo di 14 anni che non si è perso d'animo e ha aiutato i carabinieri a fermare il ladro, un cittadino egiziano di 20 anni gravemente indiziato del reato di rapina impropria. È quanto successo lo scorso 5 maggio.

Il giovane, accompagnato dalla mamma, ha raccontato ai carabinieri di via Veneto, di essere stato rapinato delle sue sneakers mentre si trovava nel parco di Colle Oppio. Il ragazzo ha raccontato di essere stato circondato da un gruppo di ragazzi, verosimilmente di origini nordafricane che si sono impossessati delle sue scarpe. Nel tentativo di recuperarle la vittima avrebbe inseguito il gruppo, venendo bloccato da uno di loro che gli avrebbe sferrato alcuni calci alle gambe, per poi darsi alla fuga.

Poco più tardi però intorno alle 19 circa, in piazza del Colosseo, il 14enne mentre passeggiava ha riconosciuto tra la folla un ragazzo che portava ai piedi le sue scarpe e ha dato l'allarme. I carabinieri della stazione di Vittorio Veneto, giunti sul posto hanno portato in caserma la persona indicata dal minore come autore della rapina. Altri riscontri sono stati raccolti a carico del 20enne per cui è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e condotto in carcere dove il gip del tribunale di Roma ha convalidato il fermo. Le scarpe sono state restituite al ragazzo minorenne.