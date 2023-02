Minorenne rapinato dal branco, la mamma: "Gli hanno sbattuto la testa al muro e ha perso i sensi"

Stava tornando a casa dopo aver giocato a pallone in strada con gli amichetti, quando è stato aggredito alle spalle. Prima gli hanno sbattuto la testa contro un muro, facendogli perdere i sensi, quindi lo hanno rapinato. Vittima un ragazzo di appena quattordici anni finito in ospedale dopo l'aggressione subita. Un agguato vero e proprio consumato nel pomeriggio di lunedì 13 febbraio, tra l'Appio Latino e la zona di piazza Re di Roma.

A raccontarlo a RomaToday è la mamma della vittima. Luca, nome di fantasia, dopo aver giocato con gli amici ha accompagnato a casa un amichetto più piccolo di lui. Mentre stava tornando verso la sua abitazione qualcuno lo ha però aggredito alle spalle. "Gli hanno dato prima una spinta, poi lo hanno sbattuto con la testa contro il muro. Mio figlio ha perso i sensi - racconta la mamma del minorenne - È stato coraggioso. Nonostante lo choc è riuscito a tornare a casa. Quelle persone gli hanno rubato il cellulare e anche il pallone da calcio".

Un bottino magro nonostante l'aggressione violenta. "Siamo andati in ospedale, aveva un trauma cranico. Al Bambino Gesù lo hanno visitato. Ora sta meglio", racconta ancora la donna. Mamma e figlio hanno quindi presentato denuncia ai carabinieri. Secondo quanto raccontato, l'agguato sarebbero avvenuto poco dopo le 16. "Mio figlio è stato seguito. Erano in tre o in quattro", spiega la mamma.

La paura nel quartiere però c'è. "Ci sono diverse bande che girano in zona. Altri minorenni sono stati aggrediti e rapinati negli ultimi giorni. Già stiamo facendo rete con altre mamme. Ora i nostri figli li accompagnamo e li torniamo a riprendere ovunque. Non vogliamo che accada di nuovo".