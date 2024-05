Ragazzina trovata sul raccordo, la 16enne ritratta: "Non è stata mamma. Mi sono allontanata da sola"

Nessuna lite in auto, ma una discussione con la mamma in casa in seguito alla quale la figlia sarebbe uscita da casa per poi essere ritrovata a vagare - a piedi - sul Grande raccordo anulare da una pattuglia della polizia municipale. È quanto riferito dalla 16enne recuperata dai vigili mentre vagava all'altezza della Galleria Appia dell'A90.

Erano le 19:30 dello scorso lunedì pomeriggio quando una pattuglia dello Spe della polizia di Roma Capitale, transitando sul Gra, ha notato una 16enne vagare sull'arteria stradale che circonda la Capitale. Fatta salire in auto è stata accompagnata negli uffici del gruppo Sicurezza pubblica emergenziale dove avrebbe riferito di aver avuto una lite mentre si trovava con la madre a bordo dell'auto. Una discussione per un cattivo voto a scuola, dopo la quale la donna avrebbe fatto scendere la figlia adolescente sul Raccordo, per poi allontanarsi.

Informati i genitori della ragazzina, una volta arrivati negli uffici dei caschi bianchi della periferia est della Capitale, la 16enne ha però ritrattato - per cause ancora non chiare - scagionando di fatto la madre, per la quale nel frattempo era scattata la denuncia per abbandono di minori. Informate la procura di Roma e quella dei minorenni starà ora agli inquirenti accertare cosa abbia portato la giovane a portarsi a piedi sul Gra.