Blitz nei minimarket di Montesacro, sequestrati 40 chili di alimenti

Dalla mancata indicazione dei prezzi di vendita all'assenza di qualsiasi requisito in linea con le norme sulla sicurezza alimentare, come le indicazioni sulla provenienza e tracciabilità degli alimenti, sono tra i principali illeciti riscontrati dalla polizia locale di Roma capitale in alcuni minimarket nella zona di Montesacro, nell'ambito dei controlli mirati a verificare il rispetto sulle regole poste a tutela della salute dei consumatori.



Le irregolarità rilevate dalle pattuglie del III gruppo Nomentano, hanno portato ad un ammontare di sanzioni superiore ai 6 mila euro nei confronti di tre attività, oltre al sequestro di circa 40 chili di prodotti alimentari, soprattutto pasta, legumi e riso. Per tutti gli esercizi ispezionati, è stato richiesto l'intervento della asl di zona per ulteriori accertamenti del caso sullo stato igienico-sanitario dei locali e delle merci poste in vendita.