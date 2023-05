Stretta sui minimarket, in 70 aperti fuori orario

Non rispettavano l'orario di chiusura e così alcuni minimarket della città sono sanzionati a tappeto dalla polizia locale di Roma Capitale, in questo fine settimana. In settanta erano aperti oltre le ore 22.00. Numerose le violazioni riscontrate in tutto il territorio cittadino, in modo particolare nel primo, secondo, terzo, quinto, sesto , nono, decimo, tredicesimo e quindicesimo municipio.

Controlli nel fine settimana alle attività commerciali nei quartieri Sapienza, Trastevere, Monti, Campo de' Fiori e San Lorenzo: 125 le sanzioni comminate agli esercenti, per varie irregolarità amministrative, tra cui 29 per trattazione irregolare dei rifiuti e 11 per occupazioni abusive di suolo pubblico.