I minimarket free pass dove i dipendenti lavorano senza mascherine

Minimarket free pass e lavoratori senza mascherine. Succede a Tor Bella Monaca dove i carabinieri hanno eseguito dei controlli in alcune attività commerciali della periferia est della Capitale. Verifche che hanno portato alla chiusura di tre esercizi commerciali.

Ad essere sanzionato sono stati il titolare, un 49enne nigeriano, e i dipendenti – 5 cittadini nigeriani e uno della Sierra Leone - di un minimarket, sorpresi a svolgere attività lavorativa senza indossare la prevista mascherina. I militari dell'arma hanno disposto la chiusura provvisoria dell’attività per 5 giorni.

Chiusi altri due minimarket, uno, per 2 giorni, dove i carabinieri hanno accertato che il gestore, un 31enne del Bangladesh, lavorava senza i previsti dispositivi di protezione individuale e l’altro, per 3 giorni, dove il titolare, 33enne nigeriano svolgeva attività lavorativa senza essere in possesso di green pass.

In totale sono state elevate multe per 3.800 euro.