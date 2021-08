Ballatoi via Giolitti: carne e pesce in vendita senza etichetta, chiusi minimarket

Sequestrati più di 100 kg di alimenti. Chiuso un altro negozio per violazione di norme in materia edilizia, in un caso la titolare era stata già diffidata e sanzionata per vendita di farmaci senza autorizzazione

Oltre 100 chili tra carne e pesce surgelati senza etichetta né indicazioni di tracciabilità e violazioni in materia di norme edilizie: scatta la chiusura per tre minimarket in zona Termini, controllati nel corso di un “pattuglione” di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale Roma Capitale.

Il Questore ha disposto le chiusure dopo alcuni controlli effettuati nei minimarket dalla Polizia di Roma Capitale. Nel primo minimarket gli agenti hanno sequestrato 95,6 chili di prodotti ittici privi di tracciabilità ed etichettatura sanzionando il titolare dell’attività per la violazione della direttiva comunitaria in materia di alimenti surgelati; nel secondo invece sono state invece riscontrate violazioni in materia edilizia e delle disposizioni della legislazione alimentare prevista dalla normativa europea.

Chiuso anche un terzo locale, un esercizio di commercio al dettaglio di generi alimentari posto nell’area “ballatoio” di via Giolitti. Durante il controllo svolto in collaborazione con gli specialisti della Asl di zona e dell’Ispettorato si è dovuto ricorrere alla distruzione di 18 chili di carne perché priva di tracciabilità ed etichettatura. Il locale era già stato oggetto di esposti e lamentale da parte di alcuni cittadini, e la titolare era stata diffidata a luglio dal commissariato di zona e ancora prima sanzionata per aver messo in vendita dei medicinali la cui vendita è riservata esclusivamente alle farmacie.

Sulla base degli accertamenti e delle sanzioni sono quindi scattati i provvedimenti di chiusura da parte del questore, notificati nei giorni scorsi dagli agenti del commissariato Esquilino.