L'ordinanza anti malamovida si estende a Roma est: valanga di minimarket chiusi

Invocata anche in periferia, l'ordinanza anti minimarket, varata a fine gennaio da Roberto Gualtieri per combattere il fenomeno della malamovida, è stata estesa anche al V e VI municipio. Scaduta lo scorso 6 marzo è stata prorogata fino al 30 aprile e prevede, soprattutto, la chiusura entro le 22 dei negozi alimentari. Quella di ieri, venerdì 11 marzo, è stata la prima serata di controlli per i due nuovi municipi e, come era facile attendersi, sono piovute chiusure per il mancato rispetto della chiusura.

I due territori sono infatti caratterizzati dalla forte presenza di negozi gestiti da cittadini bengalesi. Tra le abitudini, spesso denunciate dai cittadini, quelle di restare aperti fino a tarda notte e di offrire così alcol a basso costo a giovani e meno giovani. Poco reclamizzata, l'ordinanza ha investito i territori di Torpignattara, Pigneto, Centocelle, Torre Maura, Alessandrino, Torre Angela, Tor Bella Monaca. Il bilancio è emblematico: 24 i minimarket chiusi dalla polizia locale durante i controlli.

Non sono mancati I controlli sulla sicurezza stradale, con oltre 200 sanzioni per mancato rispetto del Codice della strada. Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni. Gli accertamenti presso locali pubblici ed attività commerciali hanno riguardato anche il rispetto delle norme a tutela della salute dei consumatori, la corretta somministrazione di cibi e alimenti, il possesso del Green Pass e la verifica delle occupazioni di suolo pubblico.

