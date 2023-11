Roma, minacciata dall'ex trova riparo a casa delle amiche

Valanghe di mail e messaggi sul telefonino. Prima con l'intenzione di tornare insieme, poi scrivendo minacce che seguivano appostamenti sotto casa e al lavoro, ma anche danneggiamenti dell'auto della vittima.

Un incubo per una 40enne che vive nella zona del quartiere Trieste. La donna, ormai in preda al panico, si era anche rifugiata a casa di alcune amiche che l'hanno ospitata, per poi denunciare tutto alla polizia di Stato.

Gli investigatori hanno così fatto scattare il codice rosso previsto in questi casi. L'uomo, accusato di atti persecutori e minacce, oltre che di danneggiamento, è stato indagato dalla procura e gli agenti del commissariato Vescovio gli hanno notificato il divieto di avvicinamento alla vittima e il braccialetto elettronico per sapere la sua posizione in tempo reale. La misura cautelare è stata decisa dal gip.