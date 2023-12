Minaccia il compagno dell'ex con un machete, già allontanato torna a perseguitare la donna

Un uomo violento. Già in passato si era protagonista di atti persecutori ai danni dell'ex compagna. Una relazione a cui aveva messo un punto la donna e che il suo ex non voleva accettare tanto da arrivare a minacciare l'attuale compagno con un machete. Gravato da un divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico l'uomo - un 39enne italiano - è tornato alla carica e si è presentato all'impianto sportivo frequentato dal figlio, dove si trovava anche la mamma, violando il divieto di avvicinamento entro i 300 metri dalla donna.

Domiciliato a San Polo dei Cavalieri, comune della provincia nord est della Capitale, l'uomo è finito agli arresti domiciliari: atti persecutori, violazione degli obblighi di assistenza familiare e lesioni ai danni della ex compagna le accuse. Il gip del tribunale di Tivoli, su richiesta della procura della Repubblica, ha aggravato il divieto di avvicinamento, già in atto nei suoi confronti, resosi necessario a causa delle violazioni accertate dai poliziotti del commissariato tiburtino grazie al braccialetto elettronico puntualmente applicato su richiesta della procura di viale Cassiano.

Tuttavia, noncurante delle prescrizioni della magistratura, comprensive del monitoraggio sui suoi spostamenti grazie al braccialetto elettronico, nelle ultime settimane l’uomo si è reso non rintracciabile ai controlli effettuati dagli agenti a seguito dell’attivazione dell’allarme del dispositivo. Oppure, quando rintracciato, ha riferito di non averlo con sé. In un’altra circostanza, si è persino presentato presso l’impianto sportivo frequentato dal figlio minore, mantenendosi a breve distanza dalla ex compagna. Per tale motivo, lo scorso 6 dicembre i poliziotti del commissariato distaccato Tivoli-Guidonia hanno posto l'uomo agli arresti domiciliari, con applicazione del dispositivo elettronico di controllo.

Già lo scorso mese di giugno, era stato aggravato il divieto di avvicinamento, già in atto nei suoi confronti, resosi necessario a causa delle violazioni accertate dai poliziotti. Nello scorso mese di giugno, infatti, a seguito di denuncia resa dalla sua ex compagna, all’uomo era stato imposto di tenersi a una distanza “di almeno 300 metri dalla parte offesa ovunque si trovi, ristabilendo immediatamente tale distanza nel momento in cui dovesse trovarsi occasionalmente e improvvisamente a incontrarla…”, nonché dalla casa familiare e dai luoghi abitualmente frequentati dalla ragazza, compreso il posto di lavoro, l'abitazione dei suoi familiari e quella dell’attuale compagno".

Violato ulteriormente il divieto di avvicinamento all'ex compagna, "adeguata e proporzionata – motiva il giudice per le indagini preliminari – è la misura degli arresti domiciliari (richiesta dal pm), non potendosi ritenere idonea altra misura coercitiva in considerazione dell’evidente incapacità di adeguamento alle prescrizioni cautelari già manifestata dall’imputato".