"Se mi sgomberano mi do fuoco con la benzina": occupante minaccia il suicidio

"Se mi sgomberano mi dò fuoco con la benzina". Questo il tono di una telefonata ricevuta nella tarda mattinata di oggi - giovedì 12 ottobre - dal cellulare della nostra redazione. Dall'altro capo una donna, molto agitata, con un accento spagnolo. Cinquantaquattro anni, cubana, la signora ha deciso di lanciare il disperato appello sulle pagine di RomaToday. Ma perché proprio la nostra testata? Perché già in passato la donna era balzata al centro della cronaca romana, come vittima. Era infatti il 4 marzo del 2022 quando la 54enne nata a Cuba venne investita da un'auto sulla via Tiburtina, all'altezza della fermata metro Rebibbia, a Casal de' Pazzi.

Dal giorno dell'investimento, come riferisce la donna, il suo calvario: "L'auto mi ha spezzato la gamba in tre parti. Dopo una lunga convalescenza sono rimasta invalida e cammino con un bastone". Ma andiamo per ordine. La signora afferma di vivere dall'agosto 2022 in un palazzo occupato nella periferia est della Capitale. Troppo in la con l'età per trovare un lavoro e troppo giovane per la pensione la donna è arrivata in Italia da Cuba 27 anni fa (nel 1996). Le nasce il secondo figlio in Italia, ma trovare una casa popolare per una donna straniera "è un'impresa impossibile", racconta ancora la 54enne.

"Con regolare permesso di soggiorno", spiega ancora la cittadina cubana, dopo degli anni difficili trova alloggio in un palazzo occupato nel quadrante est della Capitale. Si stabilisce lì con i suoi cani e i suoi figli per 8 anni, "poi mi hanno cacciato". Nel marzo dello scorso anno - prima di allontanarsi dalla precedente occupazione - la vita della donna viene segnata per sempre dall'investimento di cui è vittima. Nell'agosto del 2022 - dopo aver avanzato richiesta di una casa popolare e aver chiesto lo stato d'invalidità - la donna trova un alloggio nella nuova occupazione, nel quadrante orientale di Roma.

"È un posto pericoloso - ci racconta - con persone poco raccomandabili", ma, sempre secondo la sua testimonianza "è l'unico tetto sopra la testa che sono riuscita a trovare per me e i miei due cani", Senza lavoro e senza un reddito sicuro, in questi giorni la donna - assieme agli altri occupanti - riceve comunicazione del possibile sgombero della palazzina occupata dove vive. Una nuova possibile odissea che porta la signora cubana all'esasperazione.

"Ho riempito una tanica di benzina e l'ho portata a casa", racconta sempre più agitata la signora al nostro giornale. "Se vengono a cacciarmi brucio il palazzo e mi do fuoco. Mi ammazzo", le parole della donna al telefono. "Non voglio finire per strada - conclude -. Vorrei la possibilità di avere una casa popolare, ne ho diritto anche io in quanto regolare nel Paese. Il prossimo 26 ottobre ho un incontro per ottenere lo stato d'invalidità, ma non voglio finire per strada".

Raccolta la testimonianza della donna, come organo di informazione, abbiamo informato l'autorità giudiziaria della telefonata intercorsa con la signora. Allo stesso tempo abbiamo deciso di raccontare la sua storia. La speranza è che la situazione della donna possa risolversi senza gravi conseguenze.