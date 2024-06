Minaccia i poliziotti con una bottiglia, fermato con lo spray urticante

Un uomo che minacciava le auto con una bottiglia di vetro ed un altro che stava prendendo a calci un mezzo Atac sono stati arrestati dalla polizia di Stato nel corso di servizi specifici di contrasto ai furti nelle metro di Roma.

Spray urticante

Gli agenti del commissariato San Lorenzo hanno dovuto usare lo spray urticante per fermare ed arrestare un cittadino nigeriano di 31 anni. Quest’ultimo, infatti, minacciava le auto in transito brandendo una bottiglia di vetro. Giunti sul posto, il 31enne è apparso in forte stato di agitazione e ha minacciato i poliziotti tentando di colpirli con il coccio di bottiglia, tanto da richiedere l’ausilio degli agenti del commissariato Viminale ed Esquilino.

Come detto, solo grazie all’uso dello spray urticante in dotazione l’uomo è stato bloccato. A seguito della colluttazione, due dei poliziotti intervenuti sono stati soccorsi presso il pronto soccorso dell’ospedale “Cristo Re” con 10 e 7 giorni di prognosi.

Danni ad un mezzo Atac

I poliziotti del commissariato Colombo hanno arrestato un 22enne italiano, di origini colombiane. Gli agenti presenti in piazza dei Cinquecento sono stati avvicinati da un operatore Atac il quale riferiva di un uomo che stava prendendo a calci e pugni il gabbiotto impedendogli di lavorare. Quando i poliziotti si sono avvicinati, l’uomo ha iniziato ad inalberarsi rifiutandosi di fornire il documento d’identità fino a scagliarsi contro i poliziotti.

Con l’ausilio degli uomini della sezione volanti giunti sul posto, i poliziotti sono riusciti a fermare l’uomo, il quale, mentre veniva condotto all’interno dell’autovettura, ha ripetutamente colpito con calci uno dei due poliziotti. Il 22enne è stato arrestato poiché gravemente indiziato del reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità ed oltraggio a pubblico ufficiale. Tutti gli arresti, su richiesta della locale Procura della Repubblica, sono stati convalidati dal Gip.