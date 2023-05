Minaccia i passanti e danneggia una cabina elettrica, poi colpisce un vigile

In escandescenza armato di una bottiglia rotta ha minacciato i passanti e poi danneggiato una cabina elettrica. Una scena che non è passata inosservata alle centinaia di persone in transito a Porta Maggiore fra cui una pattuglia della polizia locale con gli agenti che lo hanno poi arrestato. È accaduto a piazzale Labicano

Il giovane, di 23 anni, che in precedenza aveva rotto alcune bottiglie di vetro, importunando anche diversi passanti, alla richiesta dei documenti ha colpito uno degli agenti del gruppo Spe, prima di essere bloccato e posto in stato di arresto per i reati di lesioni, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Venerdì mattina il processo per direttissima, al termine del quale è stata disposta la misura cautelare del carcere presso la casa circondariale di Regina Coeli.