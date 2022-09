Minaccia la moglie con una pistola a gas, poi scappa. Paura al Don Bosco

"Mi sta minacciando con una pistola in casa, aiuto". Questo l'allarme lanciato da una donna che si trovava in compagnia di un'amica in un appartamento nella zona del Don Bosco. Richiesta al 112 che ha portato all'arrivo immediato di diverse volanti del commissariato Tuscolano di polizia. Arrivati davanti la porta dell'abitazione di via Flavio Stilicone da dove era stato richiesto l'intervento, gli agenti hanno da subito tratto in salvo le due donne - mettendole in sicurezza dopo averle fatte uscire da casa - con l'uomo armato di pistola che si è invece dato alla fuga per le strada del popoloso quartiere del VII municipio Tuscolano.

Da qui la caccia all'uomo con numerosi poliziotti arrivati in ausilio ai primi agenti intervenuti che hanno cominciato le ricerche fra via Calpurnio Fiamma e via Flavio Stilicone. L'uomo è stato poi individuato e bloccato. Perquisito è stato trovato in possesso di una pistola a gas - di libera vendita - carica di piombini, usata poco prima per minacciare la moglie e l'amica che si trovava in casa con lei.

Nella vettura ed in casa gli agenti hanno invece rinvenuto e sequestrato - vista la pericolosità del soggetto che le possedeva - altre armi bianche e pistole ad aria compressa sempre di libera vendita. Identificato in un romano di 58 anni è stato denunciato per minaccia aggravata.