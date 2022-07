L'uomo armato di coltello che minaccia moglie e madre

E' tornato a casa al mattino ubriaco dopo aver passato la notte fuori. Particolarmente agitato ha litigato con la moglie - davanti la figlia piccola - e con la madre, colpevole di essere intervenuta a difesa della nuora. Un intervento che non è piaciuto al figlio che ha poi preso un coltello e le ha minacciate di morte, costringendole a rinchiudersi nella camera da letto. All'arrivo delle volanti si è scagliato contro i poliziotti ferendo un agente all'avambraccio, fortunatamente in maniera lieve. A dare vita alla mattinata di apprensione un cittadino ucraino di 35 anni, poi bloccato con lo spray urticante ed arrestato. E' accaduto all'Esquilino.

A richiedere l'intervento al 112 è stata la madre dell'uomo poco dopo le 10:00 di stamattina, martedì 26 luglio. "Mio figlio ci sta minacciando con il coltello", le parole impaurite proferite dalla mamma del 35enne. In via Giovanni Giolitti, a due passi dalla stazione Termini, sono quindi intervenuti i poliziotti delle volanti e del commissariato San Lorenzo di polizia che hanno trovato l'uomo - ancora armato di coltello - mentre si allontanava dall'appartamento.

Alla vista della polizia ha però subito assunto un atteggiamento violento e si è scagliato contro gli agenti. Coltello in mano un poliziotto è riuscito a schivare una coltellata al petto rimanendo comunque lievemente ferito all'avambraccio.

Bloccato con lo spray al peperoncino e disarmato, l'uomo è stato quindi accompagnato al commissariato San Lorenzo di polizia. Ascoltata la moglie, questa ha riferito di altri episodi violenti da parte del 35enne, già denunciati in passato alle forze dell'ordine.

Arrestato dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale oltre al porto abusivo di arma. Associato in carcere è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per il rito direttissimo.

Medicato l'agente rimasto ferito che non è dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale.