"Dammi i soldi o ti incendio casa": 25enne minaccia per mesi la madre, lei lo denuncia

La minacciava, maltrattava, insultava, senza mai darle tregua, perché voleva i soldi per comprare droga. Un 25enne italiano senza occupazione e con precedenti, è finito in manette con l’accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre.

Nel tardo pomeriggio, la donna si è recata al Comando Stazione dei Carabinieri di Nettuno, terrorizzata dal ragazzo che, continuando a inviarle note vocali e video in cui danneggiava l'abitazione dove i due convivono, la minacciava di incendiare la casa e di uccidere l'ex moglie, con cui lo stesso condivide un figlio.

I Carabinieri della Compagnia di Anzio sono quindi intervenuti presso la loro abitazione, trovando il 25enne armato di coltello e in stato di evidente agitazione. La casa era a soqquadro, con suppellettili e mobili pesantemente danneggiati dalla furia del giovane.

La vittima, che lavora come badante, ha denunciato ai Carabinieri di essere esasperata e spaventata dagli atteggiamenti violenti e intimidatori del figlio che, ormai da molti mesi, la minacciava per ottenere continue somme di denaro per acquistare la droga.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A seguito di quanto ricostruito dai Carabinieri, il 25enne è stato arrestato e condotto in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Velletri.