"Sfregio tua madre con l'acido e poi mi tolgo la vita"

"Sfregio tua madre con l'acido e poi mi ammazzo". Questo il messaggio che un uomo ha mandato a sua figlia, non sapendo che la sua ex moglie aveva già raccontato la sua storia ai carabinieri di Nettuno che sono intervenuti e hanno così arrestato in flagranza un 49enne italiano, gravemente indiziato del reato di atti persecutori.

Nei giorni scorsi la donna, 50 anni, aveva denunciato che il suo ex marito aveva assunto da diversi mesi delle condotte vessatorie e persecutorie nei suoi confronti dopo che lei aveva deciso di terminare la relazione coniugale, durata circa vent'anni. I militari, dopo aver raccolto ulteriori dettagli, avevano prontamente comunicato gli esiti dei loro accertamenti alla procura di Velletri, attivando il cosiddetto codice rosso e informando la vittima della possibilità di avvalersi dei numerosi centri antiviolenza sul territorio in caso di necessità.

Nonostante ciò, pochi giorni dopo, l'uomo ha mandato un messaggio alla loro figlia, in cui le diceva che era ormai ora di farla finita e che avrebbe sfregiato la madre con l'acido, prima di togliersi la vita. L'immediato intervento della pattuglia ha consentito di bloccare l'uomo nei pressi dell'abitazione dell'ex moglie e dei figli. Lo stesso, in evidente stato confusionale dovuto all'alcol, è stato trovato in possesso di un coltello di circa 20 centimetri. È stato portato nel carcere di Velletri, in attesa del giudizio di convalida, a disposizione della procura di Velletri.