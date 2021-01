Bastonate contro la porta di casa dell'ex moglie, era a Roma per rivedere le figlie

Si è fidata di lui ma la sua indole violenta si è manifestata subito dopo essere arrivato a Roma dall'Austria. Una visita alle due figlie che si è trasformata in un incubo per una donna, con l'ex marito che ha cominciato a vessarla sino ad arrivare a minacciarla con un bastone fuori dal proprio appartamento. E' accaduto ai Parioli.

La donna, spaventata dalle pesanti minacce di morte dell’uomo, ha chiamato il 112 e, gli agenti, intervenuti sul posto, hanno trovato l’uomo con un bastone appuntito in mano che stava danneggiando la porta d’ingresso del condominio dell’ex moglie con l’intenzione di entrare in casa. La vittima, ha raccontato agli agenti che l’uomo da giorni la costringeva ad una situazione vessatoria continua con ripetute aggressioni verbali, visite costanti e violente sotto la sua abitazione, sempre ubriaco e sotto l’effetto di stupefacenti.

L'uomo era arrivato a Roma da Vienna, dove vive, poiché voleva rivedere le bambine che erano state affidate dal Tribunale viennese alla madre. Il 48enne già in Austria avrebbe tentato di strangolare la moglie ed era stato arrestato dalla polizia austriaca.

La donna ha riferito di aver acconsentito affinché l’uomo rivedesse le figlie nei giorni di Natale ma di essere stata costretta a cacciarlo via perché in casa, sempre ubriaco, avrebbe consumato anche droga in presenza delle bambine. L’uomo ha iniziato così a perseguitare la donna che ha presentato nei giorni scorsi 2 denunce fino ad arrivare a quest’ultimo episodio che l’ha spinta a far intervenire la Polizia di Stato.

Sono poi stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Villa Glori, diretto da Anna Galdieri e del XV Distretto Ponte Milvio, diretto da Luigi Mangino, ad arrestare il 48enne. Sequestrato il bastone usato per minacciare la ex.