Torna alla carica dell'ex e la minaccia fuori al pianerottolo di casa

Il giovane si è poi scagliato contro gli agenti intervenuti in una palazzina di Fidene

Lo aveva allontanato dalla sua vita a causa del suo carattere violento che l'aveva portato nei mesi a maltrattarla e minacciarla. Una relazione malata da parte del giovane che non ha però accettato la fine della storia d'amore ed ha cominciato a perseguitare la sua ex. Stalking e atti persecutori che si sono materializzati per l'ennesima volta domenica scorsa fuori dall'abitazione della ragazza a Fidene.

Impaurita ed esausta la ragazza ha quindi richiesto l'intervento al 112. Sul posto sono quindi intervenuti i poliziotti delle Volanti che hanno poi arrestatao un ragazzo dell'Honduras mentre stava fuori dalla porta della sua ex fidanzata, già vittima di precedenti maltrattamenti.

Il giovane, all’arrivo dei poliziotti invece di desistere dai propri intenti, si è scagliato con violenza contro di loro. Entrambi gli agenti, dopo averlo bloccato e messo in sicurezza, sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso.