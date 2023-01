Prima tenta di sfondare la porta dell'ex con un'ascia, poi se la prende con i poliziotti

Si è presentato davanti casa dell'ex fidanzata con un'ascia e ha cercato di sfondare la porta per entrare, dopo averla chiamata minacciandola di morte. Un uomo di 39 anni è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti del commissariato Appio e adesso è indiziato di resistenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi.

Minaccia l'ex fidanzata di morte mentre lei lo denuncia alla polizia

Il fatto si è verificato lunedì 2 gennaio nel primo pomeriggio. Una donna, cittadina italiana, si è presentata nel commissariato Appio per denunciare gli atteggiamenti persecutori dell'ex fidanzato, 39 anni, anche lui italiano. Atteggiamenti già palesati in passato. Ma proprio in quel momento, la ragazza ha ricevuto una chiamata da parte dell'uomo, che la minacciava di ucciderla.

Con un'ascia cerca di sfondare la porta di casa: arrestato

Nel frattempo, i vicini di casa della ragazza l'hanno allertata riguardo alla presenza dell'ex fidanzato di fronte alla sua abitazione, così gli agenti insieme ai colleghi dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico si sono recati sul posto e hanno trovato il 39enne davanti alla porta di casa della giovane, con un'ascia in mano, nel tentativo di sfondare l'ingresso ed entrare. Nonostante la presenza delle divise, l'uomo non ha desistito e anzi ha tentato di aggredire gli agenti, che sono fortunatamente riusciti a bloccarlo, disarmandolo e portandolo in commissariato.

L'uomo è indiziato per resistenza e minaccia aggravata oltre che per porto abusivo di armi

Dopo tutti gli accertamenti di rito, il 39enne violento è stato arrestato in flagranza di reato ed è gravemente indiziato di resistenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi, con la procura di Roma che ha chiesto la convalida della misura pre-cautelare al giudice per le indagini preliminari, che ha accordato la custodia in carcere.