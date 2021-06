"Dammi i soldi per la droga o ti ammazzo", minaccia di morte il padre disabile

Ha minacciato di morte il padre disabile per avere i soldi della droga. È quanto successo nei pressi di Tor Vergata. A dare l'allarme è stata proprio la vittima, un 60enne disabile di origini tunisine, che ha chiamato i i carabinieri dopo che il figlio 30enne lo aveva minacciato di morte pretendendo 500 euro, necessaria per acquistare dosi di cocaina.

La vittima ha riferito che il figlio, tossicodipendente, ormai assiduamente pretendeva soldi per la droga ma ultimamente era diventato sempre più insistente fino ad arrivare a minacciarlo di morte, anche in presenza dei Carabinieri che lo hanno immediatamente bloccato. L'arrestato è stato portato in caserma con l'accusa di tentata estorsione.