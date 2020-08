Scaraventa la compagna contro un muro e la minaccia con un coltello

In lacrime ha raccontato la sua storia agli agenti della Polizia di Stato di Anzio, intervenuti a seguito di una segnalazione al NUE di una donna minacciata con un coltello.

L'uomo, un 37enne romano, non nuovo ad episodi simili, ha impugnato un coltello da cucina l'ha indirizzato verso la compagna e mimando il gesto di tagliarle la gola l'ha scaraventata contro un muro.

Il 37enne, trovato con il coltello ancora in mano, è stato disarmato e bloccato dai poliziotti. Al termine degli accertamenti effettuati dagli agenti per ricostruire altri due episodi in cui la donna era già stata vittima di violenza – con la lesione ad un occhio in una delle due occasioni – il 37enne è stato arrestato per maltrattamenti e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sequestrato il coltello. L'uomo, attualmente si trova agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.