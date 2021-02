Minaccia l'anziana madre per avere i soldi per la droga, poi litiga con i fratelli che provano a fermarlo

Minacciata dal figlio che voleva i soldi per la droga. Succede a Castel Romano dove gli agenti della Sezione Volanti della Polizia sono intervenuti per la segnalazione di una lite in abitazione ed hanno trovato un 48enne in lite con i fratelli. Questi ultimi hanno raccontato che, probabilmente in crisi di astinenza, il 48enne aveva minacciato verbalmente la madre 83enne al fine di farsi dare i soldi per acquistare sostanza stupefacente, episodi tra l’altro frequenti che avvengono da anni.

Inutili i tentativi da parte degli agenti di calmare l’uomo che ha iniziato a colpirli con calci e pugni, procurandosi anche delle lesioni, motivo per cui è stato trasportato al Sant’Eugenio per gli accertamenti del caso. L’uomo che da anni minaccia e maltratta la madre facendola vivere in un continuo stato d’ansia è stato anche denunciato per maltrattamenti in famiglia.