Con un machete minaccia studenti davanti una scuola: li accusava di avergli danneggiato casa

Forse voleva farsi giustizia da solo oppure, più semplicemente, voleva far paura a chi - secondo lui - gli aveva danneggiato parti della sua proprietà confinante con una scuola. Così, un uomo di 40 anni, è sceso in strada armato di machete e ha minacciato di morte un gruppo di studenti. Una scena che ha scatenato panico davanti l'istituto comprensivo, tanto da far intervenire i carabinieri. È quanto accaduto ieri a Palestrina, comune della provincia di Roma.

Stando a quanto ricostruito, l'uomo sarebbe entrato nella scuola con una scusa all'orario di ingresso degli studenti, iniziando subito a urlare che avrebbe spaccato tutto "come fanno i ragazzi a casa mia". Allontanato da insegnati e preside, è stato poi ascoltato dai carabinieri raccontando la serie di danni che avrebbe subito nell'immobile di sua proprietà che si trova adiacente alla scuola.

Esasperato, però, l'uomo all'uscita della scuola si è ripresentato urlando contro chiunque si avvicinasse alla sua abitazione e questa volta anche brandendo un machete, minacciando i morte gli studenti per poi tornare a casa. Sul posto, sono così intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Palestrina che hanno fermato l'uomo che ha consegnato l'arma ai militari, raccontando che da giorni ormai alcuni giovani, approfittando di una recinzione aperta, entravano nella sua proprietà fumando e danneggiando alcuni oggetti. Il 40enne è stato denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di armi.