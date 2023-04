Ubriaco nel bar aizza il pitbull contro gli avventori del locale

Ubriaco nel bar con al guinzaglio - senza museruola - un pitbull ha dato in escandescenze ed ha minacciato gli avventori del locale. E' accaduto stanotte in zona Prati-Borgo Pio, a due passi da Città del Vaticano.

A richiedere l'intervento al numero unico per le emergenze 112 i clienti di un bar di via degli Ombrellari dopo che l'uomo - un 40enne romano - per futili motivi in seguito ad una discussione ha minacciato gli avventori dell'esercizio commerciale aizzandogli contro il molosso.

Particolarmente agitato sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma San Pietro. Una volta nel bar il 40enne ha insultato e minacciato anche i militari dell'arma. Riportato alla calma è stato denunciato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale.