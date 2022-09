L'uomo che minaccia con una pietra passeggeri e autista a bordo del bus

E' salito a bordo di un bus Atac impugnando una grossa pietra raccolta in strada, poi ha gelato autista e passeggeri minacciandoli ed urlando contro di loro, con questi ultimi poi scappati dalla vettura. Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno poi identificato l'uomo.

I fatti sono accaduti nella serata di mercoledì 7 settembre al capolinea degli autobus di piazza dei Cinquecento, alla stazione Termini. A creare il panico un cittadino del Gambia di 28 anni, senza fissa dimora.

Alterato dall’assunzione di alcolici, come riferito dai testimoni presenti, l'uomo è stato poi identificato dai militari dell'arma del nucleo operativo radiomobile di Roma e denunciato per interruzione di pubblico servizio. Affidato alle cure del personale del 118 è stato accompagnato all'ospedale San Giovanni Addolorata per accertamenti. Nessuno è rimasto ferito.