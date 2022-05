Urla e minacce contro i passeggeri: paura sul bus notturno

Urla e minacce. Questo quanto gridato contro i passeggeri di un bus notturno da un uomo, in evidente stato di alterazione. La paura è stata vissuta dagli utenti di un mezzo Atac in transito a Prati, con l'inevitabile richiesta d'intervento al 112.

I fatti sono accaduti intorno alle 21:00 di martedì scorso mentre l'autobus Atac della linea 49 era in servizio su via Crescenzio. Fra i passeggeri un cittadino straniero che dopo aver cominciato ad alzare il tono della voce se l'è presa con le persone presenti sul mezzo pubblico, minacciandole.

Momenti di apprensione con il conducente costretto ad interrompere la corsa e ad aprire le porte per permettere alle persone presenti di potersi allontanare. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri della stazione di Prati con i militari del VIII reggimento in servizio in zona.

Bloccato e riportato alla calma il passeggero è stato identificato in un cittadino straniero di 36 anni. Denunciato per interruzione di pubblico servizio è stato trasportato in ospedale per accertamenti.