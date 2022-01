Ubriaco sul bus minaccia i passeggeri e blocca la corsa del mezzo pubblico

Palesemente ubriaco ha dato in escandescenza a bordo del bus riversando la sua rabbia contro passeggeri ed autista. Apprensione a bordo di un autobus Roma Tpl della linea 985 con il conducente che dopo essere stato impossibilitato a partire ha richiesto l'intervento al 112.

I fatti nel tardo pomeriggio di martedì 11 gennaio in via di Cornelia. Qui il passeggero, senza un apparente motivo, ha minacciato le persone presenti sul mezzo pubblico e l'autista per poi prendere a pugni i finestrini del 985. Con i passeggeri in fuga sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma che hanno trovato l'esagitato ancora a bordo del mezzo pubblico.

Bloccato, l'uomo è stato identificato in un romano di 45 anni e denunciato per interruzione di pubblico servizio. A parte la paura nessuno è rimasto ferito.