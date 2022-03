L'uomo che minaccia passanti con coltello e coccio di bottiglia

Un coltello in una mano ed un coccio di bottiglia nell'altra. Così un uomo ha terrorizzato passanti ed automobilisti in transito nella zona di Piazza Bologna. Decine le chiamate al 112 arrivate nel pomeriggio di sabato da viale della Lega Lombarda, angolo via Tiburtina.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dei commissariati San Lorenzo e Porta Pia. Una volta vicino all'uomo, i poliziotti sono stati minacciati. Oramai braccato l'esagitato ha quindi pensato bene di cercare rifugio in un vicino supermercato di piazza delle Crociate ma gli agenti sono riusciti a fermarlo prima che ci potesse entrare.

Accompagnato negli uffici del commissariato San Lorenzo, diretto da Moreno Fernandez, l'uomo è stato identificato un un cittadino del Ghana. Messo a disposizione dell'autorità giudiziaria dovrà rispondere di minacce e resistenza a pubblico ufficiale.