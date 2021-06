Minaccia padre e sorella che si barricano in casa, aveva bisogno di denaro per comprare alcolici

L'intervento della polizia in un'abitazione a Trigoria. In manette un 41enne

Barricati in casa per sfuggire alle ire del figlio violento in cerca di denaro. Succede a Trigoria dove la polizia ha poi arrestato un 41enne italiano.

L’uomo, che si è presentato a casa dell’anziano genitore in evidente stato di alterazione alcolica, per richiedere del denaro al fine di acquistare altre bevande alcoliche, al rifiuto del padre e della sorella che aveva richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine, ha cominciato ad inveire contro gli stessi.

All’arrivo degli equipaggi della Polizia, il 41enne, ha continuato ad assumere un atteggiamento ostile ed aggressivo scagliandosi, in evidente stato di escandescenza, anche contro di loro e contro il personale sanitario del 118 che nel frattempo era intervenuto su richiesta degli agenti.

Dopo una breve colluttazione, conclusasi senza feriti, l’uomo è stato accompagnato negli Uffici di Polizia, per gli accertamenti di rito, al termine dei quali, l'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.