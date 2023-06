Pretende 100mila euro da un anziano disabile e lo minaccia di morte

Soldi, tanti soldi. Per le sigarette, per mangiare, per bere, Insomma per campare alle spalle degli altri. Ogni pretesto era buono per presentarsi a casa di quell'anziano disabile e farsi dare il denaro sotto minaccia di morte. Poi la richiesta "Te e tuo figlio mi dovete dare 100mila euro". Una tentata estorsione interrotta però dai carabinieri, che hanno arrestato il malvivente.

I fatti nell'area del Divino Amore, a Roma sud. In manette è finito un 26enne macedone che ormai da mesi con insistenza, avrebbe vessato un anziano 90enne invalido e suo figlio, un imprenditore ortofrutticolo, minacciandoli di morte e di vari danneggiamenti se non avessero soddisfatto la sua esorbitante e pretestuosa richiesta di 100mila euro, pretesi a titolo di un non meglio specificato risarcimento. Ma di fatto facendo leva sulla sua aggressività al fine di farsi mantenere economicante dai facoltosi padre e figlio.

Le vittime, esasperate dall’esosa richiesta e intimorite, hanno chiesto aiuto ai carabinieri della stazione Divino Amore, i quali acquista la denuncia, sono subito intervenuti a casa dell’anziano e poco dopo, hanno visto arrivare l’indagato, per ritirare denaro e un assegno, così come aveva richiesto.

Bloccato immediatamente dai militari, che hanno assistito alla scena, il 26enne e stato identificato e arrestato, condotto in caserma e successivamente il suo arresto è stato convalidato dopo il giudizio direttissimo presso il tribunale di Roma, con l’applicazione di una misura cautelare.