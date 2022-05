Ai domiciliari perseguita e insulta la ex con video e messaggi

Uno stalker 2.0. Un uomo violento che, nonostante gli arresti domiciliari, ha continuato a perseguitare la ex non solo con video e messaggi ma anche approfittando di alcuni permessi, nel corso dei quali si recava sotto casa della donna e la minacciava di morte. Gli atti persecutori fra la Calabria - dove l'uomo è ristretto ai domiciliari - e la provincia romana, dove la donna ha continuato ad essere perseguitata.

A mettere fine alle minacce dell'uomo gli agenti del pool specializzato nella violenza di genere e minori del commissariato di polizia di Tivoli-Guidonia che hanno tratto in arresto un pluripregiudicato di 40 anni, in esecuzione di un provvedimento di ripristino della custodia cautelare in carcere.

Infatti, sebbene fosse sottoposto agli arresti domiciliari per traffico di stupefacenti nell’ambito di un procedimento penale della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, l’uomo si è reso responsabile di atti persecutori, denunciati nelle scorse settimane dalla sua ex compagna agli investigatori del commissariato di ps tiburtino.

Infatti, violando più volte le prescrizioni impostegli dalla autorità giudiziaria reggina, ha perseguitato la donna in modo ossessivo e intrusivo, tempestandola di chiamate (anche in video) e di messaggi, “coloriti” da violenza verbale e volgarità di ogni genere.

Inoltre, approfittando dei permessi per visite mediche, l’uomo si recava ripetutamente a Guidonia Montecelio, provincia nord est della Capitale, presso l’abitazione della donna per indirizzarle gravissime minacce di morte.

Tali episodi, sintomatici dell’allarmante pericolosità evidenziata dal pregiudicato, hanno quindi indotto i giudici calabresi a disporre nei suoi confronti la misura più afflittiva del carcere, necessaria per recidere le ripetute violazioni alla misura degli arresti domiciliari, oramai divenute funzionali per l’azione persecutoria.