Denuncia lo strozzino, il figlio dell'usuraio va a casa della donna e la minaccia di morte

Ha trovato prima la forza di denunciare il padre, e poi il figlio. Vittima di usura e minacce una donna di Anzio. In manette un 36enne nomade di Anzio.

Nello specifico, a seguito della denuncia per usura presentata da una donna nei confronti di un 53enne nomade, questi è stato arrestato e condotto direttamente in carcere. Nei giorni seguenti, il figlio del 53enne, avendo forti sospetti nei confronti della donna che pensava potesse essere la denunciante, si è recata prima presso il suo domicilio e, successivamente, l’ha costretta a fermarsi per strada intimando la donna di ritrattare quanto denunciato ai carabinieri, se non avesse voluto correre dei rischi per la sua incolumità.

Immediatamente i militari del nucleo operativo e radiomobile di Anzio, hanno raccolto tutti gli elementi utili a individuare l’autore di tali gesti e, condivisi gli stessi con la magistratura, i carabinieri hanno richiesto e ottenuto il provvedimento che nella mattinata del 1° dicembre scorso hanno provveduto a notificare al 36enne un'ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari emessa dal tribunale di Velletri – ufficio gip, poiché gravemente indiziato del reato di minaccia aggravata e violenza privata.

In corso ulteriori indagini tesi a individuare eventuali complici nell’attività illecita, sia in riferimento all’usura che alle minacce e alla violenza privata.