Trova un uomo in casa della ex, prende un coltello e la minaccia di morte

Era andato a casa della ex per riportarle il cane. Una volta aperto il portoncino ha notato un uomo in casa della donna ed è stato preso da un raptus di gelosia che lo ha portato a minacciarla di morte armato di coltello. Succede a Centocelle dove i carabinieri del nucleo operativo della oompagnia Roma Casilina, su segnalazione del 112, sono intervenuti in un appartamento dove un 51enne romano, in fase di separazione dalla moglie, sua coetanea, dopo aver riconsegnato il cane fuori l’uscio di casa della donna, ha notato la presenza di un uomo all’interno dell’abitazione.

L’ex compagno della 51enne, ha avuto una reazione di gelosia ed è andato in escandescenze. Entrato all’interno dell’appartamento ha impugnato un coltello da cucina ed ha minacciato la sua ex, cercando anche di avventarsi contro di lei, ma è stato bloccato prima dal suo amico lì presente e poi dai militari giunti sul posto. L’uomo è stato arrestato e accompagnato in caserma e successivamente in carcere, in attesa della convalida.