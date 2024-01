Minacciata di morte dal compagno si chiude in camera e grida aiuto dalla finestra

Rinchiusa in camera con la figlia piccola ha chiesto aiuto dalla finestra. Vittima di violenza domestica da parte del compagno una trentenne che già in passato era stata costretta a ricorrere alle cure mediche. Teatro delle violenze un appartamento nel quadrante est della Capitale. In manette con l'accusa di maltrattamenti in famiglia il compagno, un quarantenne italiano.

Rinchiusa in camera

È stata la stessa donna la scorsa mattina a comporre il 112 dopo essersi rinchiusa in una stanza dell'appartamento. Con in braccio il figlio piccolo, al telefono gli agenti delle volanti hanno ascoltato le grida e le minacce del compagno che tentava di entrare nella camera dove si era rifugiata la donna. Una volta all'interno dell'appartamento i poliziotti hanno trovato l'uomo, con in braccio l'altra figlia piccola in lacrime.

Minacciata davanti ai poliziotti

Particolarmente agitato e aggressivo, nonostante la presenza dei poliziotti in casa, l'uomo ha quindi proseguito a minacciare la donna: "Portatevela via che l'ammazzo", le parole del quarantenne. E ancora: "Ti butto dalla finestra. Questa è la volta buona che ti ammazzo", le grida del compagno contro la vittima.

Maltrattamenti in famiglia

Riportato alla calma non senza difficoltà e accompagnato in commissariato, a carico dell'uomo sono poi emerse - come confermate anche dalla compagna - precedenti violenze a carico della stessa. Arrestato per maltrattamenti in famiglia l'uomo è stato portato in carcere a disposizione della magistratura.