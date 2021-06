Minaccia di morte la moglie con un coltello davanti i figli piccoli, poi scappa in furgone

Armato di coltello ha minacciato di morte la moglie davanti i figli piccoli, poi è scappato a bordo di un furgone. Succede a Casal Palocco dove i carabinieri hanno poi rintracciato e denunciato l'uomo violento.

Continua a rimanere alta l’attenzione dei militari di Ostia sugli episodi di violenza maturati in ambito familiare, in relazione anche agli eventuali atti persecutori, intervenendo in maniera ferma e tempestiva in tutti quei casi in cui è prevista l’applicazione del cosiddetto “Codice Rosso”.

Proprio in tale ambito, i Carabinieri hanno rintracciato e denunciato in stato di libertà, a Casal Palocco, il 45enne romano che venerdì pomeriggio si è reso responsabile di maltrattamenti in famiglia, porto abusivo di armi e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcoliche. Nei fatti, l’uomo al culmine di un litigio scaturito per futili motivi, ha minacciato di morte con un coltello la moglie e i loro due figlioletti di 3 e 6 anni, per poi allontanarsi dall’abitazione a bordo del suo furgone.

La donna, ancora impaurita, ha chiesto aiuto ai Carabinieri della locale Stazione: immediate sono scattate le ricerche dell’uomo che, dopo circa un’ora, è stato rintracciato dai militari, in evidente stato di alterazione psico-fisica, mentre girovagava nei pressi della casa alla guida del furgone, ancora in possesso del coltello.

Il 45enne, che risultava anche possedere regolarmente delle armi, a seguito degli accertamenti clinici effettuati presso l’ospedale Grassi di Ostia, è risultato positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti e alcoliche.

I Carabinieri della Stazione Roma Casal Palocco hanno, quindi, denunciato a piede libero l’uomo e ritirato le armi detenute a scopo cautelativo, mentre la donna e i bambini, ancora in evidente stato di agitazione, sono stati accompagnati presso l’abitazione di un familiare.