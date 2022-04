I genitori che fanno arrestare il figlio che li minaccia per avere i soldi per la droga

Vessati e minacciati dal figlio violento hanno trovato il coraggio di denunciarlo facendolo poi arrestare dalla polizia. A querelare il proprio ragazzo padre e madre, esasperati dalle continue richieste di soldi da parte di un 28enne a cui il denaro per la droga non bastava mai. Sabato scorso l'ennesima aggressione, con il padre del giovane aggredito e minacciato prima con un coltello da cucina e poi con un pezzo di vetro. A finire in manette un giovane romano. Le violenza a Prati, al Quartiere delle Vittorie.

L'ultima aggressione nel pomeriggio di sabato 2 aprile, quando la mamma del ragazzo si è presentata al commissariato Prati di polizia diretto da Luigi Mangino, invitando gli agenti ad accorrere in aiuto del marito, minacciato dal figlio "con un pezzo di vetro". Arrivati sul posto i poliziotti hanno trovato riscontro dell'allerta lanciata dalla donna trovando in strada sia il ragazzo che il papà.

Particolarmente agitato, il 28enne è stato identificato assieme al padre, che presentava sullo zigomo i segni di quella che si è poi rilevata essere la conseguenza di una colluttazione con il figlio. Ascoltato l'uomo, questi ha confermato alla polizia quanto comunicato dalla moglie, aggiungendo che nel pomeriggio il ragazzo li aveva minacciati con un grosso coltello da cucina.

Riusciti ad allontanarlo da casa il 28enne è poi tornato alla carica, questa volta armato di un pezzo di vetro. Identificato in un 28enne romano, i genitori hanno poi trovato il coraggio di denunciarlo. Informata l'autorità giudiziaria il ragazzo è stato arrestato. Dovrà rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia.