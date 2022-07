Minacce e estorsioni con mazze da baseball, taser e manganello: arrestati due diciannovenni

Usavano anche delle armi per incutere timore e rapinare le loro vittime. A finire nei guai due diciannovenni arrestati dagli investigatori della IV sezione della squadra mobile di Roma, e ora in carcere perché accusati di rapina ed estorsione, commessi ai danni di un minorenne, nel comune di Grottaferrata, tra l'agosto dello scorso anno e il febbraio 2022.

Secondo quanto ricostruito, le estorsioni erano finalizzate a farsi consegnare denaro dietro gravi minacce, anche di morte. Non solo. I due 19enne rapinaro al minorenne anche il cellulare, rubandolo con la forza. Uno dei due indagati, inoltre, è accusato anche di aver ceduto droga ad alcuni minorenni.

Contestualmente sono state eseguite anche una serie di perquisizioni. Così sono stati rinvenute e sequestrate mazze da baseball, taser, un manganello telescopico, coltelli, martelli frangivetro, una pistola replica, macchina contasoldi,e denaro e piante di marijuana coltivate in vaso.

Per uno dei due 19enni si sono aperte le porte della casa circondariale di Velletri, mentre per l'altro l'esecuzione è avvenuta nel carcere di Regina Coeli, dove era ristretto a seguito di un precedente arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.