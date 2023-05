Rapinate su ponte Cavour: donna reagisce e viene minacciata con un coltello

Con la scusa di cedere il passo a due donne su ponte Cavour, a due passi da Castel Sant'Angelo, in Centro Storico, ha poi cercato di strappare di dosso la borsa a una delle due. Non essendoci riuscito perché la signora ha opposto resistenza, l’ha anche minacciata con un coltello, ma proprio in quel momento è passata la pattuglia del commissariato Borgo, impegnata nell’ordinario servizio di controllo del territorio, ed ha bloccato l’uomo, un nigeriano di 42 anni, arrestandolo in quanto gravemente indiziato del reato di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

La procura ha chiesto e ottenuto, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, la convalida dell’operato della polizia giudiziaria; lo stesso gip ha inoltre disposto la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per l’indagato.