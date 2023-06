Termini, dopo lo sgombero i controlli: carabinieri minacciati con un badile. Ferito maresciallo

Mercoledì lo sgombero, 12 ore dopo i controlli. Siamo in piazza dei Cinquecento, nella zona della stazione Termini, dove nel pomeriggio di ieri, nell'ambito dei servizi predisposti in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, alla presenza del prefetto, del questore, del comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, è stata attuata una operazione di allontanamento dei senza dimora che bivaccavano sotto i portici dell'Esqulino. Una operazione interforze nel corso della quale sono poi stati identificati e allontanati sedici clochard. A distanza di meno di 24 ore i carabinieri della stazione Roma Quirinale e quelli della compagnia Roma Centro si sono recati nuovamente nell'area del primo scalo ferroviario per accertare se la zona fosse stata nuovamente occupata. Controlli che hanno trovato la reazione di un cittadino nigeriano - già identificato il 20 giugno - che dopo aver preso un badile da un camion dell'Ama, ha colpito un maresciallo dei carabinieri con una testata. L'esagitato è stato poi fermato dai militari, a cui hanno prestato ausilio gli agenti della polizia locale.

Secondo quanto si apprende, una volta sul posto i militari dell'Arma hanno trovato 5 senza dimora, che nel corso della notte si era posizionati nuovamente sotto i portici. Invitati ad allontanarsi, uno dei clochard ha però reagito in malo modo opponendo resistenza. Presa una pala da un mezzo dell'Ama, richiesto dalle forze dell'ordine, con il quale intendeva minacciare i militari, l'uomo è stato fermato dal luogotenente dell'Arma. Il cittadino nigeriano ha quindi sferrato una testata all'indietro, colpendo e ferendo il militare al labbro. Bloccato ha proseguito con il suo atteggiamento ostile anche in caserma. Identificato è stato quindi trasportato in ospedale per accertamenti e segnalato all'autorità giudiziaria.

In ausilio ai carabinieri, come detto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. "L'aggressore - scrivono in una nota congiunta i sindacati Ugl-Pl Autonomie e Sulpl Roma - un 35enne nordafricano in balia dei fumi dell'alcool, probabilmente disturbato in quello che sentiva come suo territorio, ha prima aggredito verbalmente i carabinieri presenti e poi si è armato di una pala prelevata dal camioncino dell'Ama che ha brandito contro il maresciallo. È a questo punto che si è fermata in ausilio una pattuglia della polizia locale, in servizio fisso presso il reparto Termini, che ha dato man forte ai colleghi dell'Arma bloccando e disarmando l'aggressore prima che riuscisse a provocare lesioni ai presenti".

"Lodiamo l'efficienza dimostrata dai colleghi nella circostanza - dichiara Sergio Fabrizi segretario provinciale di Roma della Ugl-Pl Autonomie - ma rimarchiamo ancora una volta come non si voglia affrontare il tema degli strumenti di auto-tutela per il personale che, come sempre, ha potuto far ricorso alle sole mani nude per fronteggiare un esagitato munito di un'arma impropria come una pala. La pistola sarebbe stata esagerata, mentre il tipo di key-defender al peperoncino attualmente in dotazione non era tecnicamente efficace nella circostanza. Si continua a fare una campagna ideologica sulla dotazione dello sfollagente, previsto comunque dal regolamento regionale, mentre viene ripetutamente bocciata la dotazione del taser che sarebbe stata ottimale anche in questo scenario. Auspichiamo un'intervento legislativo della Regione sulla materia in attesa della sempre più necessaria revisione della legge quadro nazionale a livello governativo".

Dal canto suo il segretario romano del Sulpl, Marco Milani, torna a puntare il dito sulla posizione contrattuale dei caschi bianchi romani: "Ennesima e ormai quotidiana dimostrazione di quanto diverso sia il servizio di un poliziotto locale, rispetto a quello di un dipendente Comunale amministrativo. Gualtieri non perda tempo a riconoscere, nella contrattazione in atto queste peculiarità, a partire dal riconoscimento dei ruoli e dei gradi del personale operante e dal loro adeguamento alla Legge Regionale del Lazio, sulla quale da troppi anni, Roma Capitale fa orecchie da mercante".