Con bombole e cannello del gas minaccia i passanti davanti alla sede del municipio, poi si cosparge di benzina

Paura davanti alla sede del municipio V a Centocelle. Con bombole e cannello a gas un uomo ha rivolto le fiamme contro i passanti per poi cospargersi di benzina. È accaduto giovedì mattina alle 8:00.

Sono stati gli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale a intervenire presso la sede del municipio di viale Palmiro Togliatti, dove un uomo, dotato di bombola a gas e fornello da idraulico, produceva fiammate spaventando i presenti all’interno del cortile.

Tempestivo l’intervento dei caschi bianchi che, con cautela, si sono avvicinati all’uomo, un cittadino italiano di 41 anni, che prima ha tentato di allontanare gli agenti rivolgendo le fiamme verso di loro, per poi incatenarsi al cancello di accesso del municipio, cospargendosi di benzina e minacciando di darsi fuoco.

Gli agenti sono riusciti abilmente a bloccare il quarantunenne prima che potesse nuocere a sé stesso e a qualcuno dei presenti. A suo carico è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e procurato allarme presso l’autorità, oltre al sequestro del materiale utilizzato. L’uomo, identificato in un 41enne, è stato successivamente condotto presso l’ospedale Sandro Pertini per accertamenti sanitari. Rimangono da chiarire le motivazioni che hanno spinto l’uomo a un tale gesto.