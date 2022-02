Autista minacciato con i bastoni da due passeggeri no mask

Sono stati allontanati dall'autista del bus in quanto senza mascherine. Una richiesta legittima da parte del conducente del mezzo pubblico che poco dopo ha fatto però i conti con la reazione dei due no mask, che dopo essersi procurati due bastoni lo hanno minacciato. E' successo al capolinea dei bus di via delle Ebridi ad Ostia.

Decine le telefonare arrivate al 112 da parte dei tanti testimoni che intorno alle 14:00 di giovedì 3 febbraio hanno notato l'atipica scena dell'autoferrotranviere chiuso nel mezzo pubblico nella zona del mercato Appagliatore ed i due passeggeri, particolarmente aggressivi, che lo minacciavano dalla strada.

Momenti di paura interrotti poi dall'arrivo della polizia prima che i due no mask potessero salire sul bus. In fuga alla vista della pattuglia del X distretto Mare i due sono poi stati raggiunti e bloccati. Sequestrati i bastoni, la coppia di no mask è stata denunciata e piede libero per interruzione di pubblico servizio.