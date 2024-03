Blocca e minaccia autista di un bus, poi scappa e prende a pugni un corriere

Ha prima bloccato un bus pieno di passeggeri in zona Tor de' Schiavi. Calci e minacce all'autista, dopo che lo stesso aveva avuto una lite verbale in strada con una donna - poi risultata essere la madre del violento. Una mattinata di passione per l'uomo che dopo aver interrotto il servizio dell'autobus è scappato. Ricercato dalla polizia è stato trovato nella periferia est della Capitale, dove aveva appena colpito a pugni un corriere che stava prendendo servizio. Denunciato per lesioni e interruzione di pubblico servizio un romano di 51 anni, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine.

I fatti hanno preso corpo poco prima delle 8:00 del mattino di lunedì scorso in viale di Tor de' Schiavi. Qui l'autista di un bus aveva avuto un diverbio con una automobilista. La donna avrebbe quindi chiamato il figlio, un 51enne romano. L'uomo ha poi intercettato il mezzo pubblico all'altezza della via Prenestina mettendosi in mezzo alla strada e impedendogli di proseguire la corsa dopo la fermata. Attimi di paura con l'uomo che dopo aver insultato e minacciato l'autista ha cominciato a colpire il bus con calci e pugni.

Richiesto l'intervento al 112 prima dell'arrivo delle volanti della polizia l'esagitato si era però già allontanato. Felpa grigia e tatuaggi sulle braccia - come riferito da diversi testimoni - mentre il bus riprendeva la corsa dopo essere stato costretto a fermarsi per circa 30 minuti, gli agenti hanno ricevuto una seconda chiamata, dalla poco distante via Giovanni Capranesi, nella zona di Colle Prenestino per un'aggressione fisica a un corriere della ditta Bartolini sulla via Collatina.

Una volta sul posto gli agenti del commissariato Prenestino hanno trovato sia l'autista BRT - un cittadino romeno di 45 anni - sia l'aggressore. Portato negli uffici di polizia è stato poi identificato in un 51enne romano e denunciato sia per interruzione di pubblico servizio che per lesioni. Il corriere è infatti dovuto ricorrere alle cure del policlinico Umberto I dove è stato medicato e dimesso con alcuni giorni di prognosi.